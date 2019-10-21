سندات الحكومة اللبنانية تهوي مع اتساع الاحتجاجات

هوت السندات الحكومية للبنان بأكثر من سنت واحد اليوم عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، واتسع نطاق المظاهرات قبيل اجتماع لمجلس الوزراء

اليوم بشأن اتخاذ إصلاحات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله

عند 65.5 سنت، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.

ويشهد لبنان مظاهرات لليوم الخامس على التوالي، وهي الأضخم منذ عقود، احتجاجا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.