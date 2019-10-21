اخبار العالم

سندات الحكومة اللبنانية تهوي مع اتساع الاحتجاجات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هوت السندات الحكومية للبنان بأكثر من سنت واحد اليوم عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، واتسع نطاق المظاهرات قبيل اجتماع لمجلس الوزراء

اليوم بشأن اتخاذ إصلاحات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله

عند 65.5 سنت، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.

ويشهد لبنان مظاهرات لليوم الخامس على التوالي، وهي الأضخم منذ عقود، احتجاجا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سندات الحكومة اللبنانية تهوي مع اتساع الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا