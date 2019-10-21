أثنى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية، إليوت كانج، على استضافة البحرين لاجتماع دولي لمجموعة "وارسو" المعنية بحماية أمن الملاحة البحرية والجوية، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيعزز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم أجمع.
تضافر كافة الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج.
وشدد كانج ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ على أهمية
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي خلال مشاركته في اجتماع دولي يضم مجموعة "وارسو" المعنية بحماية أمن الملاحة البحرية والجوية في العاصمة البحرينية المنامة.
دولي ينعقد في الخليج لبحث الأعمال العدائية في الخليج، ومحاولة بلورة خطة مشتركة للتعامل مع طهران، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 دولة، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد مؤتمر البحرين هو أول مؤتمر
ويأتي هذا الاجتماع عقب أكثر من شهر تعرضت فيه منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، وتبنى هذا الهجوم المتمردون الحوثيون في اليمن، لكن الولايات المتحدة قالت :"إن الهجمات انطلقت من إيران، وهو ما نفته طهران بشدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أمريكي: ضرورة تضافر الجهود لحماية الملاحة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.