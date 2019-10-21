مسئول أمريكي: ضرورة تضافر الجهود لحماية الملاحة في الخليج

أثنى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية، إليوت كانج، على استضافة البحرين لاجتماع دولي لمجموعة "وارسو" المعنية بحماية أمن الملاحة البحرية والجوية، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيعزز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم أجمع.



وشدد كانج ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ على أهمية

تضافر كافة الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج.وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي خلال مشاركته في اجتماع دولي يضم مجموعة "وارسو" المعنية بحماية أمن الملاحة البحرية والجوية في العاصمة البحرينية المنامة.



ويعد مؤتمر البحرين هو أول مؤتمر

دولي ينعقد في الخليج لبحث الأعمال العدائية في الخليج، ومحاولة بلورة خطة مشتركة للتعامل مع طهران، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 دولة، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.



ويأتي هذا الاجتماع عقب أكثر من شهر تعرضت فيه منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، وتبنى هذا الهجوم المتمردون الحوثيون في اليمن، لكن الولايات المتحدة قالت :"إن الهجمات انطلقت من إيران، وهو ما نفته طهران بشدة.

