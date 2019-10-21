السلطات التركية تعتقل 3 رؤساء بلديات معارضين

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الاثنين، ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب معارض، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وذكرت الوكالة أنّ السلطات أوقفت رؤساء البلديات الأعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي في كايابينار وبيسميل وكوجاكوي بالإضافة إلى رئيس بلدية دياربكر المقال سلجوق ميزراكلي كجزء من تحقيقات باشرها محققون.

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وفي أغسطس الفائت، أقيل ميزراكلي ورئيسي بلدية ماردين وفان بديعة المنتمين لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض.

واتهمت السلطات المسؤولين الثلاثة، الذين انتخبوا في مارس الماضي، بأنهم على صلات بحزب العمل الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

ويتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لحملة قمع شديدة منذ عام 2016 مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون إليه.