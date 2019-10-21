تونس: القيادي في "القاعدة" الذي قتل الأحد جزائري

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، أن «الإرهابي» الذي تم القضاء عليه الأحد جزائري الجنسية ويعتبر من «أخطر القيادات وأكثرها دموية» في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وكانت وزارة الدفاع التونسية أكدت الأحد أن قيادياً في تنظيم القاعدة قتل وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط غرب البلاد.

وقالت الداخلية في بيان ليل الأحد: إن القيادي الذي قضي عليه في منطقة «السيف» بولاية القصرين (وسط غرب) هو «الجزائري مراد بن حمادي الشايب المُكنى بعوف أبو المهاجر وهو شقيق الإرهابي لقمان أبو صخر الذي تم القضاء عليه سنة 2015».

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ويعتبر «هذا الإرهابي من أخطر القيادات وأكثرها دموية» وقد شارك في العديد من الهجمات التي استهدفت عسكريين وأمنيين في البلاد ما بين سنوات 2013 و2016 وعامي 2018 و2019.

وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلاً لمجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي.