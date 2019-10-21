روسيا: لا حراسة في 12 سجناً تحتجز متشددين في سوريا بسبب الهجوم التركي

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله، اليوم الاثنين، إن العملية التركية في شمال سوريا تركت 12 سجناً يحتجز متشددين أجانب وثمانية مخيمات للنازحين دون حراسة.

وقال شويجو في الصين إن هناك مخاطر من أن يهرب المتشددون ويحاولوا مغادرة المنطقة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وتعتقل قوات سوريا الديموقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، وفق ما قال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر ، وبينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.

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ويتوزع هؤلاء على سبعة سجون مكتظة في عدة مدن وبلدات، بعضها عبارة عن أبنية غير مجهزة تخضع لحراسة مشددة.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت فرار خمسة معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من سجن "نفكور" بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وأفاد قيادي آخر في قوات سوريا الديموقراطية عن سقوط قذائف "باستمرار" قرب سجن "جيركين" الذي يؤوي أيضاً عناصر من التنظيم الإرهابي في المدينة.