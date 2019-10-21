"أوشن فايكينج" بصدد نقل 104 مهاجرين لإيطاليا أو مالطا

تسعى سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" الحصول على الموافقة لنقل 104 مهاجرين، أنقذتهم الأسبوع الماضي، إلى إيطاليا أو مالطا، وذلك وفقاً لما قالته إحدى المنظمتين اللتين تديران السفينة اليوم الاثنين.

وقالت منظمة "إس. أو. إس ميديتيراني" في بيان "سفينة أوشن فايكينج غادرت منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وطلبت مراكز تنسيق الانقاذ البحري في مالطا وإيطاليا بتوفير مكان آمن".

وكان قد جرى إنقاذ المهاجرين الخميس الماضي من على متن قارب مطاطي، أصدر نداء استغاثة على بعد 90 كيلومتراً قبالة الساحل الليبي، وقد رفضت السفينة إعادتهم إلى ليبيا.

وكانت السفينة قد أنزلت 176 مهاجراً الأسبوع الماضي في مدينة تارانتو الإيطالية، عقب أن سعت للحصول على موافقة بالرسو في ميناء تابع لإيطاليا أو مالطا.

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