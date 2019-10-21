البحرين تستضيف مؤتمر دولي لمواجهة التهديد الإيراني للملاحة

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تستضيف البحرين، الاثنين، على مدى يومين، اجتماع مجموعة العمل حول أمن الملاحة البحرية والجوية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية البحرينية على “تويتر”.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع يشكّل “فرصة للتشاور وتبادل الرؤى للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية في ظل ممارسات إيران التي تشكّل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية”.

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، في افتتاح الاجتماع: “علينا جميعا أن نتبنى موقفا جماعيا لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية بلداننا من الدول المارقة”.

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وتشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في “عملية وارسو”، وهي مجموعة تضم دولا عربية وغربية، وتأسست المجموعة في اجتماع مناهض لإيران في العاصمة البولندية في شباط/فبراير الماضي.

وأوضح وزير الخارجية أن “انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع”.

وشدد على “ضرورة التوصل إلى سبل فاعلة لمواجهة التهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي”.

ومؤتمر البحرين هو أول مؤتمر دولي ينعقد في الخليج لبحث الأعمال العدائية في الخليج، ومحاولة بلورة خطة مشتركة للتعامل مع طهران، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 دولة، بينهم الولايات المتحدة. ويُذكر أن الجمهورية الإسلامية غير مدعوة للمؤتمر.