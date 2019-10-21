شويغو: العملية التركية أبقت 12 سجناً للدواعش دون حراسة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تسببت في بقاء 12 سجناً لمقاتلين أجانب بدون حراسة، ما قد يفضي إلى هروب الإرهابيين لبلدانهم الأصلية.

وقال شويغو إنه يجب حل مسألة حراسة السجون التي تضم أعضاء تنظيم “داعش” في سوريا على الفور، معرباً عن أمله أن يساعد التنسيق بين روسيا وتركيا وأميركا في سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

المزيد من الأخبار

وقال شويغو، بمنتدى شيانغشان للأمن في بكين، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية: “نتيجة الأعمال العسكرية للجيش التركي في سوريا، بقيت 8 مخيمات للاجئين و12 سجنا للمقاتلين الأجانب دون حراسة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة ما يسمى بالهجرة المعاكسة للإرهابيين إلى أوطانهم”​​​.

Advertisements

وأضاف الوزير: “هناك ضرورة لتوحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وإيديولوجيتهم ودعايتهم”.

وتابع شويغو قائلاً: “وزارة الدفاع الروسية اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال، ونحن على استعداد لمشاركتها مع شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

يُذكر أن الجيش التركي شن في الـ9 من الشهر الجاري هجوماً في شمال شرق سوريا ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أميركا، ما تسبب في هروب عدد من الدواعش من السجون ونزوح الآلاف من السوريين.