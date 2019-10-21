كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020

قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020.

وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا يوجد أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة لها عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا تنهي التحقيقات باعتداءات باريس 2015

أعلن مصدر قضائي في فرنسا، اليوم الإثنين، أن قضاة التحقيق بشأن اعتداءات 13 نوفمبر 2015، التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس وسان دوني، أنهوا تحقيقاتهم.

وبعد 4 سنوات على الاعتداءات الأكثر دموية في موجة الاعتداءات الجهادية في فرنسا، أعلن القضاة نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. زلزال قوي يضرب إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، أن زلزال قوي ضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن زلزال بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر هز مدينة كوشارد في الساعة 14:28 و28 دقيقة.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، فيما ذكرت الوكالة أنه لا يوجد أخبار عن أضرار محتملة بسبب الزلزال.

