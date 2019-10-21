كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسباني يزور برشلونة وينتقد رئيس الإقليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار رئيس الوزراء الأسباني بالإنابة، بيدرو سانشيز، برشلونة، اليوم الاثنين، بعد أسبوع من الاضطرابات الانفصالية الكتالونية، متجاهلاً الدعوات للقاء قادة مؤيدين للاستقلال متهمًا الرئيس الإقليمي بالفشل في واجبه لاستعادة النظام.

قبل زيارته للقاء قوات الأمن وضباط الشرطة المصابين في الاحتجاجات، اتهم "سانشيز" رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، بالفشل في أداء واجبه لحماية السلامة العامة وضمان التعايش المتناغم بين المعسكرات المؤيدة ومناهضة الاستقلال.

وقوبل بيدرو سانشيز، بزيارة إلى العاصمة الإقليمية بمئات المحتجين المسالمين الذين غنوا النشيد الكتالوني ولوحوا بلافتات تحثه على "الجلوس والتحدث" مع حكومة الإقليم المؤيدة للزعامة.

تعرضت برشلونة لسبع ليال متتالية من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان بعد سجن تسعة انفصاليين كاتالانيين أدينوا بالتحريض على الفتنة بسبب دورهم في قيادة حملة فاشلة لعام 2017 من أجل الاستقلال.

في خطاب شديد اللهجة أرسل في وقت مبكر من يوم الاثنين، قال "سانشيز"، إن تورا "أدار ظهره" لقوات الأمن وكرر مطالبته بأن يدين تورا بقوة الاضطرابات.

وجاء في خطاب "سانشيز": "واجب أي مسؤول حكومة هو ضمان سلامة جميع المواطنين (...) والحفاظ على الانسجام الاجتماعي. (...) في الأيام الماضية، كان سلوكك يتجه بالتحديد في اتجاه المعارضة" .

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كما قال سانشيز في رسالة عبر تويتر إنه تحدث مع عمدة مدينة برشلونة أدا كولاو لإظهار دعمه.

وأفادت تقارير بأن العمدة كان قد دعا إلى حوار بين مسؤولي إسبانيا وإقليمها الانفصالي كتالونيا. وقال العمدة: "إذا أراد جانبان التحدث، فإنهما يجدان سبيلا، إما عبر طرف ثالث أو بأي شكل".

وقال "تورا"، في بيان في مطلع الاسبوع، إنه كان يدين العنف دائما وينتقد رئيس الوزراء لتجاهل الحوار.

وقالت الحكومة الإقليمية، إن "تورا" طلب عقد اجتماع مع "سانشيز"، خلال زيارته لبرشلونة، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيحدث.

استقبل حشد صغير من المتظاهرين "سانشيز" لدى وصوله إلى برشلونة، حيث قاموا بنفخ القرون والصراخ أثناء سيره في مقر الشرطة الوطنية، الذي كان نقطة محورية في الكثير من أعمال العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية، يوم الاحد، إن 288 من رجال الشرطة أُصيبوا في الاشتباكات واعتقل 194 شخصًا.

تأتي الاضطرابات في كتالونيا في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية في إسبانيا لإجراء انتخابات وطنية مبكرة في 10 نوفمبر، وهو التصويت الثاني هذا العام.