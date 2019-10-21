كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني: الموقف العربي من القضية الفلسطينية غير قابل للتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية "أبو الغيط"، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967 "لا رجعة فيه وغير قابل للتفاوض".

وأكد المسؤولان دعمهما العربي للقضية الفلسطينية وناقشا المخاطر "غير القانونية وغير المشروعة" التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب على حل الدولتين وإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما تناولت المحادثات الأزمة السورية، حيث أكد الصفدي على أن جميع الدول العربية متحدة تمشيا مع قرارات الجامعة العربية.

فقد أكد الحاجة إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة للتوصل إلى حل سياسي يمكن أن يحمي وحدة الأراضي السورية وأن ينهي معاناة شعبها.

وأضاف: "أن الحل السياسي يجب أن يضمن أمن سوريا واستقرارها حتى تتمكن دمشق من استعادة دورها كركيزة أساسية للعمل العربي المشترك".

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وقال أيضًا: "إن الدور العربي يجب أن يكون أكثر فاعلية في معالجة الأزمات التي تواجه العالم العربي، ولأنها تمثل المصالح والقضايا المشتركة".

وأكد الصفدي مجددًا دعم الأردن للجامعة، معترفًا بأنه يمكن أن يلعب دورًا أكبر، ولكنه في النهاية يعكس الإرادة المشتركة للعمل العربي المشترك.

ومن جانبه، أشاد أبو الغيط بالتنسيق الرفيع المستوى بين الأردن والأمانة العامة للجامعة، مشيدًا بدور عمان في خدمة المنظمة وتعزيز العمل العربي المشترك.

وفي أخبار أخرى، استقبل الصفدي أيضًا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأشاد الصفدي بموقف ألمانيا في دعم حل الدولتين ومساعدة برلين للأونروا، قائلًا: "أن هذا الدعم ساعد في تخفيف بعض الأزمة المالية للوكالة".

