معليا: إصابة عامل سقط في حفرة بمصنع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل (60 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إلى خطيرة إثر سقوطه في حفرة رمل داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في قرية معليا بمنطقة الجليل الأعلى، اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، تلقى المركز الطبي بالمنطقة الساعة 15:34 بلاغا عن إصابة العامل بالقسم العلوي من جسده بحادث عمل، وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب في المكان، ومن ثم قام بنقله بسيارة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 بلغ 68 قتيلا غالبتهم سقطوا في فرع البناء.
وازدادت حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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