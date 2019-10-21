نبض_الشبكة: يا ثوار الأرض، جوليا بطرس زوجة وزير الدفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار غياب المطربة اللبنانية الشهيرة، جوليا بطرس، عن مشهد الحركة الاحتجاجية الواسعة في كافة أنحاء لبنان، انتقادات حادة وسخرية من محتوى أغانيها التي لطالما مجّدت "الثورات".

وشارك بالاحتجاجات اللبنانية، أكثر من مليوني شخص على مدار الأيام القليلة الماضية، منذ انطلاقها الأسبوع الماضي احتجاجا على الضرائب وغلاء الأسعار، والأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل عام.

واعتُبر غياب بطرس عنها، لافتا بشكل خاص، رغم غياب مشاهير لبنانيين كُثر عنها أيضا، لأنها أناشيدها الملتزمة تُعد ملهمة للمتظاهرين والثائرين في القضايا العربية عموما، بل أن البعض تظاهروا على أنغامها في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل، كان إرجاع غياب المغنية عن الاحتجاجات، إلى زواجها من وزير الدفاع، إلياس أبي صعب، الذي يُعد أحد الوزراء الكبار في الحكومة اللبنانية، ومقربا من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وصهره، جبران باسيل.

وأوضحت الاحتجاجات مطلبها الأساسي المتمثل بإسقاط نظام الحكم، وعلى رأسه عون وباسيل وغيرهما.

وسخر حمزة الصايغ من غياب جوليا قائلا: "جوليا بطرس بتسلم عليكن ويتقلكن ما عاد تستعمله أغانيها بالمظاهرات لتسقطوا زوجها".

وقال علاء يحيى: "سؤال موجّه لجوليا بطرس:

- كنتِ متوقعة إنو رح يجي يوم و نستعمل أغانيكي لإسقاط زوجك؟

للتوضيح زوج جوليا بطرس بكون الياس بو صعب.

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ونشرت ميرا أبو محلب صورة لجدارية كُتب عليها:"يا ثوار الأرض، جوليا بطرس زوجة وزير الدفاع إلياس ابو صعب"، في إشارة إلى أغنيتها الشهيرة "يا ثوار الأرض".

وكتب علاء أبو دياب: "ياااا ثوار الأرض.. جوووزي كتير زعلااان، جوووزي ما عم ينااام..

خلي الثورة تخلص.. والوزارة تكمّل.. ويرجع النظاااام.. يا ثوااار..

#جوليا_بطرس_طلعت_مرت_وزير_الدفاع".

وألمح مالك إلى تأييد بطرس لرئيس الجمهورية، منتقدا سماع أغانيه، حيث قال: "على فكرة.

كل مين مبسوط وعم يغني اغاني جوليا بطرس الثورية بحب خبرك أن هي مبسوطة كتير ببيّ الكل، ومش عم تغني معك. بس ملاحظة".

ونشرت صفحة "سكيمونيم" صورة لجدارية أخرى ساخرة من المغنية.