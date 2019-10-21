شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة .. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في رازح والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن قائد محور رازح اللواء حمود الخرم قوله أن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) ,

Advertisements

وأضاف أن القوات وصلت إلى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.

فيما أوضح اللواء غانم الجماعي قائد اللواء السادس أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الالغام الفردية والعبوات الموجهة اثناء وبعد العمليات العسكرية.