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إصلاحات الحريري تتضمن إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن الإصلاحات التي تضمنتها الورقة الإقتصادية الإنقاذية التي وافقت عليها الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون .

وشملت الإجراءات خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، وتخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

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كما شملت الإجراءات إقرار قانون لإستعادة الأموال المنهوبة، وقانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

وتضمنت الإجراءات تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.

كما تضمنت الإصلاح وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.

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