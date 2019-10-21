شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري يدعم إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة ويشيد بالمتظاهرين والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، دعمه لإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في حال أراد المتظاهرون ذلك، مشيداً بالوقت نفسه برقي التظاهرات التي قال أنها كسرت الهوية الطائفية في لبنان .

وقال في كلمة له بعد إجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، أن الحكومة أقرت سلسلة إصلاحات وايضا موازنة العام 2020 .. مشيراً إلى أن الإصلاحات شملت خفض رواتب النواب والوزراء في لبنان 50% وقانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد في لبنان وقانون أخر لاستعادة الأموال المنهوبة في لبنان .

كما أوضح أن الإصلاحات شملت خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان وعدم فرض أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020 .

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وبشأن المظاهرات، قال الحريري، أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع .. مؤكداً أنه لن يسمح بتهديد المحتجين في الشارع .

وقال "ربما لا تحقق هذه القرارات مطالب الشارع لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين" .