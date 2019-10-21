الدفاع تعلن صدور الاوامر الإدارية الخاصة بإعادة قرابة 11 ألف من المفسوخة عقودهم

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة (10963) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة".

وأكدت الوزارة، "استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بعودتهم تباعاً".



واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق من، اليوم الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم.