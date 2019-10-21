أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة قرابة 11 ألف من المفسوخة عقودهم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة (10963) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة".
وأكدت الوزارة، "استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بعودتهم تباعاً".
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق من، اليوم الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم.
وأكدت الوزارة، "استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بعودتهم تباعاً".
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق من، اليوم الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن صدور الاوامر الإدارية الخاصة بإعادة قرابة 11 ألف من المفسوخة عقودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.