مبعوث عبد المهدي يتسلم مطالب متظاهري ذي قار: يحب على الحكومة تنفيذها

وقال الدليمي في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، ان زيارته إلى محافظة ذي قار، جاءت بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، للقاء ممثلي المتظاهرين واستلام مطالبهم، بهدف تنفيذها وفقا لحزم الإصلاحات التي أعلن عنها مجلس الوزراء ، مشددا ان المطالب تمثل حقوقا أساسية للمواطنين، يحب على الحكومة سواء كانت المحلية أو الاتحادية، الاستجابة لها وتنفيذها، لانها تعد من اساسيات المهام التي تضطلع بتتفيذها.واشار إلى ان حزمة الإصلاحات التي اصدرها مجلس الوزراء والتي سيصدرها قريبا ، تهدف إلى تلبية جميع المطالب المشروعة التي طالب بها المتظاهرون في جميع المحافظات، موضحا ان من أولويات تلك الإصلاحات توفير فرص العمل وتخفيف أزمة السكن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد التقى وزير التخطيط خلال زيارته لمحافظة ذي قار ، ممثلي المتظاهرين وشيوخ العشائر ووجهاء المجتمع والناشطين المدنيين ومختلف الشرائح الاجتماعية ، بحضور عدد من نواب المحافظة والمحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وقائد عمليات الرافدين ، والقادة الأمنيين .



واستمع الدليمي إلى مطالب المتظاهرين وتسلمها منهم ، مؤكدا لهم ، ان هذه المطالب ، ستكون محط اهتمام وعناية من قبل الحكومة ، والعمل على الاستجابة لها وتنفيذها ، بموجب برنامج زمني يضمن إنجازها وفق الإمكانات المتاحة .

وتضمنت المطالب التي قدمها المتظاهرون المطالبة بحل أزمة السكن وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والكشف عن المتسببين في استشهاد عدد من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية وتقديمهم للعدالة في اسرع وقت ، فضلا عن مطالبتهم بتحسين الواقع المعيشي وشمول جميع من هم دون خط الفقر بالحماية الاجتماعية .

من جانبه شدد الدليمي ، ان التظاهرات تمثل طريقا سليما لمعالجة الكثير من المشاكل المتجذرة ، لافتا إلى ان الوزارة وضعت أولويات أساسية لمعالجة الأوضاع في المحافظة ، من خلال التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات ، وتفعيل القطاع الخاص بضمانات حقيقية ، مبينا ان اكثر من ٢٠٠ مدرسة سيتم البدء بتنفيذها في محافظة ذي قار ، لتحسين قطاع التعليم وتوفير المزيد من فرص العمل ، واستئناف العمل في عدد من المشاريع في قطاعي الصحة والخدمات ، والعمل على إلزام الشركات النفطية بتشغيل ما لا يقل عن ٥٠٪؜ من ابناء المحافظة .

من جانب اخر شارك وزير التخطيط في الجلسة ٢٣٢ لمجلس محافظة ذي قار واطلع خلال الاجتماع على تفاصيل المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة في مختلف المجالات .

مؤكدا ، ان الوزارة لن تدخر وسعا في توفير أفضل الظروف لتنفيذ تلك المشاريع ، مشيرا إلى ان قرار مجلس الوزراء الأخير بمنح الوزراء والمحافظين ، صلاحيات الإحالة المباشرة للمشاريع ، يعد خطوة مهمة في اختصار الإجراءات والسرعة في إنجاز المشاريع والاستفادة القصوى من التخصيصات المالية .