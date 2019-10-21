مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة أولى لخريجي الهندسة لتعيينهم على الملاك

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مكتب رئيس الوزراء سلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم"، وذلك "استنادا الى أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".وأوضح أن "الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه بمجموعة من الخريجين الأربعاء الماضي، شمل تعيين الف خريج باختصاصات هندسية مختلفة ومن المقرر ان يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة".

واشار الى أن الوجبة الاولى من الاسماء ستنشر لاحقا .