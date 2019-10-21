وزير النفط يعلن توفير 450 فرصة عمل إضافية للخريجين

أعلن وزير النفط، اليوم الاثنين، عن توفير 450 فرصة عمل إضافية للخريجين، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم.
واوضح البيان، أن "ذلك خلال الاجتماع القيادي الذي ترأسه وزير النفط اليوم الاثنين في مقر الوزارة لتدارس توفير اكبر عدد ممكن من الفرص للمهندسين".
ونقل البيان، عن وزير النفط قوله، ان فرص العمل والوظائف ستشمل 200 فرصة لخريجي الهندسة الكيمياوية و200 فرصة لخريجي علوم الجيلوجيا و50 فرصة لاختصاصات هندسية مساندة منها اختصاص الهندسة الميكانيكية والالكترونية".
واضاف ان "الوزارة مستمرة بالايفاء بالتزامتها بخصوص ماتبقى من خريجي هندسة النفط والبالغ عددهم 340 خريج ضمن موازنة 2020".
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