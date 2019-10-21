وزير النفط يعلن توفير 450 فرصة عمل إضافية للخريجين

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الوزارة وفرت 450 فرصة عمل إضافية للاختصاصات الهندسية وعلوم الجيلوجيا ستعلن عنها الخميس القادم".واوضح البيان، أن "ذلك خلال الاجتماع القيادي الذي ترأسه وزير النفط اليوم الاثنين في مقر الوزارة لتدارس توفير اكبر عدد ممكن من الفرص للمهندسين".

ونقل البيان، عن وزير النفط قوله، ان فرص العمل والوظائف ستشمل 200 فرصة لخريجي الهندسة الكيمياوية و200 فرصة لخريجي علوم الجيلوجيا و50 فرصة لاختصاصات هندسية مساندة منها اختصاص الهندسة الميكانيكية والالكترونية".

واضاف ان "الوزارة مستمرة بالايفاء بالتزامتها بخصوص ماتبقى من خريجي هندسة النفط والبالغ عددهم 340 خريج ضمن موازنة 2020".



يذكر ان الوزارة اصدرت اوامر وزارية وقرارات تعيين لأكثر من 3500 من الخريجين من التخصصات الهندسية المختلفة وعلوم الجيلوجيا بصفة ملاك دائم او بصيغة العقد .