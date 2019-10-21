الحريري: انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية العام الحالي

وقال الحريري في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "الإجراءات التي اتخذناها خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، جزء منها من خارج الموازنة"، مبيناً أن "الموزانة هي بعجز 0.6 وليس هناك أي ضرائب والقطاع المصرفي يسهم في خفض العجز بـ 5 ألاف ومئة مليار ليرة".وأضاف أنه "تقرر خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، فضلاً عن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية العام الحالي".

وأوضح الحريري، أنه "تم خفض موازنات الصناديق والمجالس الإنمائية بنسبة 70%"، مؤكداً أن "موازنة 2020 لا تتضمن ضرائب جديدة".

وأشار إلى "إضافة 20 مليار إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية"، مخاطباً المتظاهرين بالقول: "قراراتنا اليوم، قد لا تحقق مطلبكم لكنها تحقق ما أطالب به منذ سنتين".



وبين الحريري، أنه "تم إعداد قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب".