لجنة تلبية مطالب متظاهري البصرة تناقش قرارات حزمة الإصلاح وآلية تطبيقها

ناقش رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ حزمة الاصلاحات لتلبية مطالب المتظاهرين وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، قرارات حزمة الإصلاح وآلية تطبيقها في محافظة البصرة.
وأضاف أن "وزير النقل ناقش خلال الاجتماع قرارات حزمة الاصلاح مع الدوائر الحكومية الخدمية للوصول الى نتائج ايجابية تخدم المتظاهرين"، مشدداً على "تقديم قاعدة بيانات واحصائيات بجميع الاجراءت المتخذة من قبل الداوائر الحكومية المعنية خلال فترة محددة لاتزيد عن الثلاثة اشهر" .
وأوضح البيان، أن "التعاون الواضح والحماس الكبير من الحكومة المحلية والدوائر الخدمية سينتج عنه تنفيذ حقيقي لحزمة الاصلاحات"، مؤكداً أنه "سيكون لنا اطلاع واسع ومتابعة واقعية لكل الشرائح في البصرة ضمن السقوف الزمنية المتاحة لتنفيذ تفاصيل حزمة الاصلاحات بأسرع وقت ممكن وما ينعكس ايجابياً في تغيير الوضع للأفضل" .
وتابع البيان، أن "لعيبي تطرق إلى آلية تطبيق حزمة الاصلاحات وضرورة منح فرص الاستثمار واتاحة المجال للقطاع الخاص ان يأخذ دوره لتوفير فرص عمل للمواطنين وأيضا مردود اقتصادي للبلد".
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