صدور مرسوم جمهوري بتعيين محمد العطا محافظاً لبغداد

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أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين، مرسوماً يقضي بتعيين محمد العطا محافظاً لبغداد.
وجاء في المرسوم الجمهوري الذي حصلت الخليج 365، على نسخة منه: "استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (26) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وبناءً على ما عرضه مجلس محافظة بغداد رسمنا بما هو آت: يُعين السيد محمد جابر محمد العطا بمنصب محافظ بغداد".
من جانبه، قال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "ثائر عبد الجليل سيكون بديلاً عن العطا في مجلس محافظة بغداد".
من جانبه، قال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "ثائر عبد الجليل سيكون بديلاً عن العطا في مجلس محافظة بغداد".
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