السيسي لرئيس الوزراء الكويتي: أمن مصر والخليج مرتبطان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي لبلاده، مشيداً بالدور الكويتي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، الإثنين، بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الذي يزور القاهرة لثلاثة أيام، وفق بيان للرئاسة المصرية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص القاهرة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأشار السيسي إلى سعي مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى بلاده، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي للبلدين، بحسب ما أكده السفير راضي.

من جانبه، نقل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وفي رسالته، أكد أمير الكويت اعتزاز بلاده بما يجمعها بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرصه على تعزيز التعاون مع القاهرة على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص القاهرة على تعزيز التضامن بين الدول العربية.

كان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بدأ الأحد، زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وتستهدف زيارة "المبارك"، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، بحث أوجه العلاقات الثنائية في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات.

وكانت آخر زيارة للسيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فيما كانت آخر زيارة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، خلال المشاركة في القمة العربية-الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير/شباط الماضي.