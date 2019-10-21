الرئيس اللبناني: تعميم تهم الفساد "ظلم كبير"

الإثنين 21 أكتوبر 2019

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد. وذكر مكتب عون على موقع تويتر، أنه قال، إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل في اعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً. وقال الرئيس في اجتماع للحكومة: "ما يجري في الشارع يُعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير". وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي، ووزراء القوات اللبنانية، غسان حاصباني، وكميل أبو سليمان، ومي شدياق، وريشار كيومجيان، الذين استقالوا ليلة أمس. ويأتي انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام. وتتواصل المظاهرات، وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على فرض الضرائب، وسوء الأوضاع الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يعد من أعلى المعدلات في العالم، يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لاتخاذ تدابير تقشفية للحصول على مساعدات مالية.

