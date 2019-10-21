الإثنين 21 أكتوبر 2019 استدرج 30 عنصراً من عناصر حزب الله في منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية رئيس جمعية "منتظرون" الشيخ نزار حمزة من منزله في منطقة بئر حسن، وقادوه إلى محيط سنتر زعرور ليلاً واعتدو عليه العنف الشديد. وأقدم المعتدون على ذلك بعد خطاب الشيخ المذكور في حشد من المتظاهرين المعارضين للنظام اللبناني من مسيحيين ومسلمين، في ساحة الرئيس بشير جميل في منطقة الأشرفية في بيروت، حسب ما أورد موقع صحيفة "جنوبية"، اليوم الإثنين. وسبق للشيخ حمزة أن تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية بسبب مواقفه السياسية المناهضة لسياسات حزب الله وحليفته حركة أمل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنصار حزب الله يعتدون على رجل دين معارض للحزب في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.