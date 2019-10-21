لبنان .. الحكومة توافق على ورقة الحريري الإقتصادية

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الحريري
متابعات_الخليج 365
وافقت الحكومة اللبنانية، على جميع البنود الإصلاحية التي تضمنتها ورقة عمل كان قدمها رئيسها سعد الحريري، وتتضمن قائمة إجرائية في العديد من القطاعات، بينها تخفيض رواتب الوزراء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، ميشال عون، صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة سبوتنك للأخبار الروسية .
وبحسب الوكالة الروسية، فقد بقتنقطة واحدة محل جدل، وهي المتعلقة بإصلاحات قطاع الطاقة، ما زالت قيد البحث، حسب قول مكتب رئيس الجمهورية.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
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