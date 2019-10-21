الاحتلال الإسرائيلي يغير تصنيف مناطق فلسطينية لصالح المستوطنين

الإثنين 21 أكتوبر 2019

أفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملت في الأشهر الماضية على تغيير تصنيف مناطق فلسطينية من التصنيف "ب" الخاضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية، إلى "ج" الخاضع للاحتلال بالكامل. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "هذه الخطوات تهدف إلى تعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لتخصيصها لصالح الاستيطان". وأشارت إلى مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 700 دونم في منطقة قريوت شمال الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها من "ب" إلى "ج" ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها. وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت وتجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية. وأكدت الوزارة أن إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق ينذر بانفجار برميل البارود الاستيطاني، الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال وجبال الضفة الغربية المحتلة.

