شكرا لقرائتكم الحريري يكشف تفاصيل اتفاق مجلس الوزراء على "الورقة الإنقاذية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مؤكدا :" بأنه لن نسمح بتهديد المحتجين في الشارع".

وقال:" الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

وفي حين أشار إلى أن "هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين"، قال " الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات".

احتجاجات لبنان

ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".

وتوجه بكلمة للمواطنين قائلا:" إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسأدعم ذلك".

وشملت الإصلاحات، بحسب الحريري، أبرزها:

1- خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان

2- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.

3- تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

4- قانون لإستعادة الأموال المنهوبة.

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5- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

6- تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء.

7- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.

8-وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.

9- تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.

10- دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.

11- إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.

وتوجه للمتظاهرين قائلا:" صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي هدفكم ، فأنا معكم وأنتم البوصلة ولولاكم لما وصلنا إلى هذه المرحلة".

وتابع:" أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي".

وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن المتظاهرين يتحلقون حول مكبرات الصوت للاستماع إلى كلمة الرئيس سعد الحريري، وعند ذكر كل بند يهتفون "ثورة" و "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي سياق متصل، ذكر موقع رئاسة مجلس الوزراء على تويتر، في تغريدة، " وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020 وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية".