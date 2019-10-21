شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش الوطني يتقدم في مناطق جديدة قرب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، من تحرير مناطق جديدة، جنوب العاصمة طرابلس، عقب معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة، التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.

ولأول مرة منذ بداية العملية العسكرية في الرابع من إبريل الماضي، سيطر الجيش على منطقة العزيزية الاستراتيجية، التي تعتبر مفتاح الدخول إلى وسط وغرب العاصمة طرابلس، وكذلك على طريق الساعدية، الرابط بين طرابلس ومنطقة العزيزية.

في الأثناء، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش أنه يتقدم بشكل كبير في أكثر من منطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، اقتحام قوات الجيش لمعسكر الدبابات بصلاح الدين جنوب طرابلس، بينما أعلنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للجيش، اليوم الاثنين، اقتحام الوحدات العسكرية لمواقع وتمركزات مسلحي الوفاق بالقرب من مسجد الطيبة جنوب طرابلس، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة، وأن مفارز الكتيبة تحرز تقدمات أخرى تحديدا بمحور الخلاطات.