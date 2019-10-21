شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بالبرلمان: الحل فى اليمن لن يكون إلا سياسيا وعلى إيران رفع يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الأزمة اليمنية امتدت تداعياتها لتُضاعف من التحديات الجسيمة التى تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت تواجه الجميع ، ولتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان وحضور ضياء حماد وزير مفوض مدير شئون التعاون الخليجى، وطالبت اللجنة جميع القوى اليمنية تغليب المصلحة العامة لليمن على المصالح الضيقة للخروج من الأزمة.

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كما طالبت اللجنة بعدم استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اليمنية مع وجوب رفع يدها وترك الامر للشعب اليمنى والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع، وثمنت اللجنة جهود المبعوث الأممى فى اليمن.

وأكدت على أن الحل فى اليمن لن يكون إلا سياسياً على طاولة المفاوضات، وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية المصرية في محاولاتها الدؤوبة بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات عبر استقبال كبار مشايخ القبائل اليمنية لتقريب وجهات النظر بين الأخوة اليمنين.

وأشادت اللجنة بالمساعدات المختلفة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمن من مساعدات مادية وإغاثية واستضافة اليمنين في مصر.