شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الدولة تضمن استقلالية البحث العلمى التزاما بالدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة المصرية معنية بتطوير واستقلالية التعليم العالى والبحث العلمى التزاما بالدستور المصرى، موضحا أن خير دليل على ذلك هو زيادة أعداد الجامعات المصرية الحاصلة على ترتيبات مُتقدمة عالميا إلى 20 جامعة بناءً على الأبحاث العلمية.

وأضاف الوزير أن الجامعات الحكومية المصرية تتمتع باستقلالية تامة دون تدخل من الدولة، قائلا "لكن البحث العلمى يتم تحت إشراف الدولة فى تحديد الأولويات"، مضيفا "وجامعة أسوان منذ أسابيع وصلت إلى ترتيب 500 على مستوى العالم فى البحث العلمى، ووجود الدولة ليس للسيطرة وندعم مدينة زويل ماديا ومعنويا حتى تنطلق أكثر"، وطالبه الدكتور عبد العال عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمد يد العون لجامعة أسوان.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الإثنين القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشائها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.