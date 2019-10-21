لجنة النقل بالبرلمان توافق على زيادة حرم منشآت السكة الحديد لـ 9 أمتار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة الأولى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة حرم مبانى السكة الحديد من 6 إلى 9 أمتار، و 100 متر للمزلقانات.
وتنص المادة الأولى بعد موافقة اللجنة على النحو التالى:
المادة الأولى ..
يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتى:
مادة "7"
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
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