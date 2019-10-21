شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: يجب مقاضاة أردوغان دوليا ومعاملته كمجرم حرب لقتل أطفال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أراد أن يغطى على فشله وتراجع شعبيته داخل تركيا بالحرب على سوريا، لافتا إلى أن ما حدث من تدخل عسكرى تركى فى سوريا لا يمكن وصفه إلا بالعدوان والغزو.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن أردوغان حاكم يقمع شعبه فهناك الآلاف من الأتراك يقبعون فى السجون التركية ومنهم صحفيين وضباط وقضاة خاصة بعد فشل الانقلاب عليه فى 2016 لافتا إلى أن استمرار السياسة التى ينتهجها أردوغان ضد العرب وضد شعبه تتطلب التحرك دوليا لمقاضاته.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن أردوغان يجب أن يعامل كمجرم حرب بعج قتله للمدنيين والأطفال فى الحرب الأخيرة التى شنها على سوريا مطالبا جامعة الدول العربية باتخاذ موقف قوى ضد العدوان التركى على الأراضى السورية.

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