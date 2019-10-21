شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء للبرلمان: تصوير القراءات بنظام "scan" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الإتفاق مع الشركة الخاصة التى تعاقدت معها الوزارة لتتولي مهمة قراءة عدادات الكهرباء - في إشارة إلي شركة (شعاع) لتصوير قاريء العدادات، للقراءات، وذلك لتلافي الأخطاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، تعقيباً على انتقادات النواب حول القراءات الجزافية لعدادت الكهرباء.

وقال السيسي، " لقد تم الاتفاق الاسبوع الماضي مع الشركة على عدم اعتماد قراءة عداد الا بصورة يلتقطها الشخص المكلف بالقراءه، على ان يتم إرسالها للشركة والوزارة بنظام نقل الصور" scan"بلا اى تدخل بشري لتلافي الأخطاء".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلي أنه يتم نظر جميع الشكاوى التى ترد إليهم من المواطنين بشأن أخطاء قراءات العدادات، مستطردا " إحنا مش بنظلم المُشترك وأي حد ليه حق نعطيه له بالكامل".

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى إن عدد الموظفين من المحصلين وقراء العدادات لا يكفى لقراءة العدادات.

Advertisements

واضاف السويدي، أنه تم سؤال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر فى اجتماع للجنة منذ ٤ سنوات ورد أن الوزارة لا تقوم بتعيين موظفين فى الوقت الحالي كما أن خلال ال٤ سنوات سيتم إحلال العدادات القديمة جميعها بعدادت مسبوقة الدفع مما سيحول هؤلاء الموظفين لعبء على الوزارة مما دفعهم للاتفاق مع شركة "شعاع" لتتولي مهمة تشغيل محصلين.

الأمر الذي عقب عليه ممثل الكهرباء، بالتوضيح أن تشعيل قراء جديد للعدادات سيستغرق فقط لتأهيلهم عام كامل.