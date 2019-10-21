شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف للبرلمان أسباب تأخر تكليف دفعة 2018 من خريجى الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، أسباب تأخر إعلان تكليف دفعة خريجى الصيدلة لعام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن معاناة خريجي دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، مما يسبب لهم أزمة كبيرة.

وأوضحت مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة ، إن تكليف دفعة 2017 حتى الآن مازالوا يتسلموا، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أمام بالنسبة لتكليف دفعة 2018، فتم مخاطبة الجامعات لمعرفة عدد خريجى كليات الصيدلة وبياناتهم، وتم الرد من قبل 23 جامعة، ويتبقى 9 جامعات، منها 8 جامعات حكومية، كما تم مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الصحة ولوزارة التعليم العالى فى الجامعات، لمعرفة احتياجاتها من الصيادلة، من خريجى 2018.

وتابعت "حلمى": "هذه الإجراءات اتخذناها منذ أيام، وعندما تأتى الردود سيتم تحديد الاحتياجات، ووارد أن تكون الاحتياجات أكبر من عدد الخريجين ووارد أن تكون أقل، وقانون التكليف ينص على أن التكليف يكون بناء على احتياجات كل جهة، وعندما نحدد العدد سيتم التطليف وتوزيعهم، ونجرى حاليا لتكليف خريجى دفعة 2017 الذين لم يستلموا".

وعقبت النائبة إلهام المنشاوى، مقدمة طلب الإحاطة، قائلة لممثلة وزارة الصحة: "يعنى تخاطبوا الجامعات ازاى منذ سنة ونصف ومردوش، وحضرتك بتقولي بناء علي الاحتياج، طيب التأمين الصحي والجامعات عندهم احتياج لأعداد كبيرة، حضرتك بتقوليلنا كلام مرسل، عايزين مواعيد محددة".

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وعقبت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة سحر حلمى: "نحن لم نتأخر، مش معقول مخلصناش تكليف 2017 ونقول للجامعات ادينا البيانات بتاعة 2018، وكمان منقدرش نلزم الجامعات بإرسال بيانات، وبالنسبة للتأمين الصحى والجامعات وفينا كل احتياجاتهم".

من جانبه، أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن هذا الموضوع سيظل مفتوحا فى اللجنة لحين ورود ردود الجهات بالاحتياجات من خريجى الصيدلة، وانتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص التكليف .