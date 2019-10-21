شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل عددا من قوانين النواب للجان النوعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وتشمل:

1-مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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2-مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

3-مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.