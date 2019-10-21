بسبب وضعيته الاجتماعية الصعبة.. لاعب سابق للمنتخب الوطني اختار “الحريگ” لمغادرة أرض الوطن

اختار هشام كلوش لاعب فريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، مغادرة التراب الوطني في اتجاه الديار الإسبانية، عن الطريق الهجرة السرية عبر قوارب الموت “الحريگ”.

وتداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة الماضية، صورة لكلوش “حارگا” وسط البحر.

ويعود سبب إقدام المدافع السلاوي على هذه الخطوة، بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيش تحت وطئتها، من فقر وتهميش، فضلا عن غياب من يقف إلى جانبه للتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها وكانت سببا في إنهاء مساره الكروي.

وسبق لكلوش، الذي تدرج في جميع الفئات السنية لجمعية سلا، الدفاع عن قميص المنتخب الوطني، في فترة جاور خلالها مجموعة من الأسماء التي تمارس اليوم في القارة الأوربية، على غرار ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني.