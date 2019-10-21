يضع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الاثنين، تذاكر مباراته المرتقبة أمام ضيفه حسنية أكادير، غدا الثلاثاء، برسم ربع نهائي كأس العرش، رهن إشارة جماهيره.
وأعلن “فارس البوغاز” اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن تذاكر المواجهة ستكون متوفرة في نقاط البيع بدءا من الساعة الثالثة زولا.
وحدد اتحاد طنجة، أثمنة التذاكر في 10 دراهم للمدرجات المكشوفة، و20 درهما للجانبية، ثم 50 درهما للمغطاة، علما أن المباراة سيحتضنها ملعب ابن بطوطة، بداية من الساعة الرابعة.
ويبحث الاتحاد عن بلوغ المربع الذهبي، ومواصلة سعيه عن لقبه الأول في الكأس الفضية، وهو الهدف نفسه، الذي يضع أيضا، الفريق السوسي نصب أعينه.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس العرش_ حدد أثمنتها بين 10 و50 درهما.. اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته أمام الحسنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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