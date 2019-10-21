النجم المصري هاني رمزي من المغرب: الكوميديا السياسية ذات وقع أقوى على المواطن

اعتبر الفنان المصري، هاني رمزي، أمس الأحد، أن الدور، الذي تؤديه الكوميديا السياسية في المشهد الفني، يجعلها أقوى من باقي الأصناف، لأنها توصل المعلومة بسلاسة للمواطن العادي، على الرغم من قيمة المواضيع، التي تتم مناقشتها.

وقال النجم المصري، أثناء مشاركته في ندوة حول الكوميديا السياسية في السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، إن مجموعة من الأعمال، التي قدمها للسينما المصرية، والعربية وتلامس السياسة بأسلوب كوميدي، لاقت نجاحا كبيرا، سواء على الشاشة الكبيرة، أو الصغيرة، نظرا إلى المواضيع الكبرى، التي ناقشتها، والتي تهم الشارع المصري، والمواطن البسيط، الذي يأمل أن يُسمع صوته من أجل تحقيق مطالبه، وأعطى مثالا على ذلك بفيلم “عايز حقي”، الذي تطرق إلى مجموعة من المشاكل والصعوبات، التي يعيشها المواطن البسيط، وتجعل أحلامه البسيطة لا تتحقق على الرغم من كل المحاولات.

وعبر هاني رمزي عن استعداده لتقديم المزيد من الأعمال الكوميدية ذات الطابع السياسي، وقال: “كنت ولا أزال مخلصا للعمل الفني على شرط أن يرسم الابتسامة على وجوه الناس”.

وحظي هاني رمزي بتكريم من طرف مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، في حفل افتتاح نسخته الثانية، يوم الجمعة الماضي.