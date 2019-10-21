جريمة بشعة.. زوج يذبح زوجته أمام أعين أطفالهما قبل فراره

اهتز حي الكورس في مدينة أسفي، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بعد أن أقدم زوج على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد، وأمام أنظار أبنائهم.

وحسب مصادر محلية، فإن زوجا أقدم، حوالي الساعة الواحدة من ليلة الأحد/ الاثنين، على ذبح زوجته من الوريد، وذلك أمام أعين أبنائه الثلاثة من الوريد، ويتركها وسط بركة من الدماء.

المصادر ذاتها، أشارت إلى أن المتهم شوهد، وهو خارج من المنزل، مسرح الجريمة، ويداه ملطخة بالدماء، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وعلمت إحدى جارات الضحية بالجريمة، فأطلقت نداء استغاثة، حيث تم إخبار المصالح الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنية، التي حلت فور علمها بالخبر بمسرح الجريمة .

وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات قصد إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الزوج الجاني، الذي اختفى بمجرد ارتكابه جريمته الشنيعة.