اهتز حي الكورس في مدينة أسفي، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بعد أن أقدم زوج على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد، وأمام أنظار أبنائهم.
وحسب مصادر محلية، فإن زوجا أقدم، حوالي الساعة الواحدة من ليلة الأحد/ الاثنين، على ذبح زوجته من الوريد، وذلك أمام أعين أبنائه الثلاثة من الوريد، ويتركها وسط بركة من الدماء.
المصادر ذاتها، أشارت إلى أن المتهم شوهد، وهو خارج من المنزل، مسرح الجريمة، ويداه ملطخة بالدماء، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.
وعلمت إحدى جارات الضحية بالجريمة، فأطلقت نداء استغاثة، حيث تم إخبار المصالح الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنية، التي حلت فور علمها بالخبر بمسرح الجريمة .
وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات قصد إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الزوج الجاني، الذي اختفى بمجرد ارتكابه جريمته الشنيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة.. زوج يذبح زوجته أمام أعين أطفالهما قبل فراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.