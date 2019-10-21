وفاة مواطن في الدارالبيضاء في حادث اصطدام بعربات الطرامواي

توفي أحد المواطنين في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، بعدما اصطدم بإحدى عربات “الطرامواي”، على مستوى حي الرجاء.
مصادر مسؤولة في شركة “كازا طرام” أكدت أن الضحية من الراجلين، وكان بصدد عبور سكة “الطرامواي” تزامنا مع مرور إحدى العربات، ما أدى إلى تعرضه لإصابة بليغة أدت لوفاته.
المصادر ذاتها أكدت أن توقف حركة سير “الطرام” على الخط المذكور استمر 8 دقائق إثر الحادث، وأن حركة السير استأنفت بعد ذلك، لتعود عربات الطرام إلى وتيرة مرورها الطبيعية.
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