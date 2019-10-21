بنعبيشة ينتقد “لخبطة” البرمجة: “واش الرجاء باقة لاعبة معانا البطولة؟”

وجه حسن بنعبيشة، مدرب فريق سريع واد زم، انتقادات مباشرة للجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلل بسبب “اللخبطة” التي تعرفها برمجة الجولات الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وقال بنعبيشة، في الندوة الصحفية، التي تلت المباراة التي حل فيها، أمس الأحد، ضيفا على الجيش الملكي، وانتهت بهزيمته بهدفين دون رد، إن “البرمجة أثرت على فريقه أيضا، وعلى عدد كبير من الأندية المغربية، التي تضررت بشكل واضح، بينما استفادت أندية أخرى من الوضع”.

وتسائل المدرب السابق للمنتخب الأولمبي، عن سبب عدم برمجة مباريات اتحاد طنجة ويوسفية برشيد، نهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي برمجت فيه مباراة فريقه يوم الأحد.

وفي الوقت الذي “تفهم” فيه بنعبيشة هذه “اللخبطة” التي تعرفها البرمجة، بسبب التزامات المتخبات والأندية المغربية، فقد تسائل الرجل عن الرجاء البيضاوي، الذي لم يخض بعد أية مباراة في البطولة، التي بلغت جولتها الرابعة، وطرح سؤال ” واش باقة الرجاء لاعبة معانا البطولة”.