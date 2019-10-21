حياة الإدريسي: الفن رسالة نبيلة وليس قتالا

ردت الفنانة حياة الإدريسي على الانتقادات، التي لحقتها بعد تصريحها أنها رافضة للمشاركة في “ذافويس سينيور “، وقالت في تدوينة، أخيرا إن الفن رسالة وليس قتالا، وأن ما صرحت به يعنيها لوحدها.

وكتبت الإدريسي في تدوينة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “الفن رسالة نبيلة وليس قتالا”، في إشارة إلى أنها لن تدخل في أخذ ورد مع المنتقدين، موضحة حول موضوع رفضها المشاركة في البرنامج: “لما طرح علية السؤال في أحد البرامج الإذاعية، كانت الإجابة عن حياة الإدريسي وهذا رأي يخصني، لست وصية على الآخرين، ولست جسرا أو قنطرة من يريد النجاح فليجتهد”.

و صرحت الإدريسي أثناء حلولها ضيفة على إذاعة “إم إف إم”، أنها لن تقبل بالمخاطرة بمسيرتها وبتاريخها، واسمها الفني من أجل خوض غمار المنافسة على لقب برنامج “ذافويس سينيور”، حتى لو توصلت بدعوة خاصة من إدارته.

ويرتقب أن ينطلق برنامج “ذا فويس سينيور” قريبا، بمشاركة أصوات يفوق عمرها 60 سنة، فيما علم “اليوم24” من مصادره أن فنانين مغاربة تلقوا الدعوة للمشاركة، منهم عبد الرحيم الصويري، وسعاد حسن.