لم تمض حتى 24 ساعة على إصدار الفنان سعد لمجرد لكليبه الجديد “سلام”، حتى عاد ليمارس هوايته في حصد ملايين المشاهدات في ظرف قياسي، وتصدر قائمة “طوندونس يوتوب.”
واعتلى كليب لمجرد بعد سويعات قليلة من إصداره قائمة “طوندونس يوتوب” بالمغرب، وعدد من الدول العربية، وقد استطاع بلوغ 3 مليون مشاهدة في 14 ساعة فقط.
وأصدر لمجرد، الليلة الماضية، عمله الجديد “سلام”، الذي أنجز الفيديو الكليب الخاص به في المغرب، واستوحى فكرته من التراث الموسيقي الأمازيغي.
وتعامل لمجرد في جديده مع الفنان محسن تيزاف، عضو مجموعة لفناير، إذ أشرف على كتابة الكلمات وتلحينها، فيما أشرف على إخراج الكليب عبد الرفيع عبديوي.
واختار لمجرد في عمله الجديد المزج بين التراث الموسيقي الأمازيغي، والأغنية الغربية، مستعملا كلمات باللغة الإنجليزية، وبعض الكلمات باللغة العربية.
وبخصوص الكليب فهو شبيه بقصة فيلم سينمائي لمجموعة باحثين في علم الأثار، يكتشفون مزج لمجرد بين التراث والموسيقى الشبابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أصبح معتادا على ذلك.. لمجرد يبلغ أرقاما قياسية بعد سويعات من إصدار كليب “سلام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.