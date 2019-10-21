إصابة شاب في حادث طرق قرب وادي سلامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من بلدة وادي سلامة، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع 804 الواصل بين عرابة ووادي سلامة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسلكها لأسباب لم تتضح بعد، لتصطدم بحاجز واق على أثر ذلك.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.