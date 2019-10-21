بريطانيا: أسانج يمثل أمام المحكمة رفضا للترحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واجه مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، اليوم الإثنين، قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، في محكمة ويستمنستر. وتتهم الولايات المتحدة، أسانج، تهمة التآمر لاختراق حاسب في البنتاغون. ورفع أسانج قبضته في إيماءة للتعبير عن امتنانه لأنصاره الذي حضروا في محكمة ويستمنستر الجزئية التي تنظر قضيته. وظهر أسانج في جلسة المحكمة حليقا نظيفا ويرتدي كنزة زرقاء وسترة رياضية. Advertisements وكان وزير الداخلية السابق ساجد جاويد، وقع أمرا في حزيران/ يونيو يسمح بتسليم أسانج. وتتهم السلطات الأميركية أسانج بالتخطيط مع محللة استخبارات الجيش السابقة تشيلسي مانينغ لاختراق كلمة مرور حاسب حكومي سري. ومن المتوقع أن تستغرق القضية عدة أشهر لحلها، بحيث يتمكن كل جانب من تقديم دفوعه واستئناف الأحكام التي لم يرض عنها.

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