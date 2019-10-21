كلوب يهاجم "الفار" بعد قمة إنجلترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اللوم إلى طاقم التحكيم بعد تعادل فريقه في قمة إنجلترا أمام مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل منهما.

وحامت شكوك حول صحة هدف مانشستر يونايتد، الذي سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، حيث طالب الريدز باحتساب مخالفة قبل هز الدولي الإنجليزي لشباكهم.

وقال كلوب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنا جيدين بما يكفي للحصول على نقطة، منحنا مانشستر يونايتد فرصة اللعب بالطريقة التي أرادها، لقد عملوا بجد.. شعرنا بالضغط في وقت لم يتوجب فيه علينا الشعور بذلك".

وتابع "في الهدف الأول اعتقد الجميع بوجود مخالفة، لكن الفار قرر أنها ليست مخالفة واضحة، هذا هو الوضع.. لم نخسر لكنها كانت مخالفة واضحة".

وواصل "كان هناك احتكاك واضح، وسقط ديفوك أوريجي أرضا، واصلوا اللعب وهاجموا سريعا، كان هناك احتكاك، أنا متأكد أنهم قالوا: (هل هي مخالفة واضحة؟)، ليس هكذا تسير الأمور".

واستطرد كلوب "أعتقد أن الكثير من الناس اعتقدوا أنها مخالفة، أنا متأكد من كونها كذلك، السيد أتكينسون أمر بمواصلة اللعب، لأنه كان يعرف أن تقنية الفيديو موجودة... لكن لو لم تكن كذلك، أنا متأكد بنسبة 100% أنه كان سيطلق صافرته ليعلن عن مخالفة".

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وأردف "انظروا إلى مباراة مانشستر سيتي، كان واضحا تعرض دي بروين للدفع، وعندما يقول رجل مثلي أنه توجب منح مانشستر سيتي ركلة جزاء، فإنها ركلة جزاء بكل تأكيد".

وألغى الحكم أيضا هدفا سجله ساديو ماني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بدعوى وجود لمسة يد على السنغالي.

وقال كلوب عن ذلك "لم أر اللقطة، كانت على الأغلب لمسة يد، لكن بدت كل الأمور وكأنها تعاكسنا.. غيرنا قليلا طريقة لعبنا وحصلنا على بعض الفرص، ثم سجلنا هدفا وسيطرنا على اللقاء.. الملعب كان صامتا، وربما اعتقد الناس أن ليفربول سيسجل، لكننا سنأخذ النقطة ونمضي قدما".

وتابع "دائما نلعب أمام حائط دفاعي، يتوجب أن نؤدي بشكل أفضل.. لا أعتقد أن مانشستر يونايتد يمكنه اللعب هكذا، في حال لم يسيطر الفريق الآخر على الكرة كثيرا.. نلعب في أغلب الأحيان أمام فرق من هذا النوع، ربما يمكننا الأداء بشكل أفضل".

وعن انتهاء سلسلة انتصارات فريقه في الدوري، والتي وصلت إلى 17 فوزًا متتاليًا، قال المدرب الألماني "كانت ستنتهي بالتأكيد في نقطة ما، لم نفكر أبدا بالأمر، الشبان دخلوا تاريخ ليفربول من نواحي عديدة، الآن بإمكاننا التوقف عن الحديث حول هذا الأمر، وبدء سلسلة جديدة.. هذا ما يتوجب فعله".