القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مهدد بالرحيل عن ريال مدريد الإسباني، في حال تعرض للخسارة أمام غلطة سراي التركي.
وسيحل الفريق الملكي ضيفا على غلطة سراي بملعب "تورك تيليكوم آرينا"، غدًا الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مكان زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدريد في خطر، حال خسر الفريق الأبيض في موقعة إسطنبول، لاسيما وأن الهزيمة ستعقد من موقف الميرنغي في البطولة.
وأضافت أن زيدان يمكن أن يرحل عن تدريب الريال، مشيرة إلى أن الثنائي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، وماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس، أبرز المرشحين لقيادة الأبيض وخلافة زيدان.
ويتذيل ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع غلطة سراي، بعد هزيمة أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي.
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