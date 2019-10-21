شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل

قال "المركز الوطني للأرصاد" إن زلزالا بقوة 5.1 درجات – ريختر ضرب جنوب ايران، الساعة 14:58 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأضاف المركز الوطني للأرصاد أم بعض السكان في الإمارات شعروا بالزلزال بشكل خفيف شمال الدولة. ولم ترد على الفور أنباء عن الأضرار التي خلفها الزلزال في جنوب إيران. وتعرضت إيران والعراق ودول مجاورة لعدد من الزلازل خلال الفترة الماضية.

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